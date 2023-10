San Lorenzo, cittadini e istituzioni uniti nel ricordo di Desirée

Oggi tutto il quartiere di San Lorenzo si è ritrovato nel Parco delle Stelle in Largo Passamonti per commemorare Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina, violentata e trovata morta, cinque anni fa, in un palazzo abbandonato in via dei Lucani.

Cittadini e istituzioni si sono uniti nel ricordo della giovane vittima e alla sua mamma Barbara, partecipando all’iniziativa ‘Quando una stella cade un desiderio si avvera?‘ nel giorno del tragico anniversario.

“Siamo qui per ricordare Desirée, strappata alla vita, e dire il nostro no alla violenza sulle donne e ai femminicidi – ha dichiarato Gualtieri – ma anche a presentare tanti progetti su San Lorenzo, da quello di via dei Lucani al lavoro straordinario dell’associazione dei giovani che qui sta riqualificando questo parco al largo Passamonti, a tanti altri interventi come la pedonalizzazione di piazzale del Verano. Siamo al lavoro per fare di San Lorenzo un quartiere bellissimo, vivo, animato ma sicuro, riqualificato e polo pulsante di una città più vicina alle persone”.

”La giornata di oggi – ha affermato la presidente del II Municipio, Francesca Del Bello – restituisce un senso e una modalità pratica per dare a tutte e e tutti una speranza di rinascita”.

“Questi ragazzi delle scuole presenti stamattina – ha commentato Barbara, la mamma di Desirée – mi hanno dato la forza di alzarmi, sono una carezza. Il loro è un gesto d’affetto e di ricordo. Mi hanno regalato un po’ di forza ma soprattutto un po’ di speranza“.

Alla signora Barbara, l’abbraccio di tutta la città di Roma.