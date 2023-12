San Giovanni – Cretaccio: giù il diaframma della galleria principale

“Questo – ha proseguito Fugatti – ha inevitabilmente comportato l’allungamento dei tempi, però a fine lavori questo territorio sarà completamente risanato e acquisirà maggior valore. Per quanto riguarda la porzione di terreno esterno, verso Arco, nel 2024 sarà promosso il bando dei lavori che inizieranno nel 2025, mentre la galleria entrerà in funzione nella metà dello stesso anno”.

Accanto al presidente Fugatti vi erano i sindaci e gli amministratori dei Comuni di Arco, Nago-Torbole, Riva del Garda, Dro, Drena, Tenno, Ledro, Mori e della Comunità di valle della Vallagarina, nonché i dirigenti generali del Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna Raffaele De Col (che è anche responsabile del procedimento) e il dirigente del Servizio opere stradali e ferroviarie Carlo Benigni, oltre naturalmente ai referenti dell’impresa.

Nel dettaglio, come illustrato nel corso della cerimonia, oggi è stato completato lo scavo della galleria principale per lo sviluppo di 2.700 ml. Lo scavo ha comportato la movimentazione di circa 965.000 mc di smarino per 42 mesi di lavoro. Il rivestimento definitivo in cemento armato della galleria principale è stato realizzato per 649 m dall’imbocco “S. Giovanni” e per 430 m dall’imbocco “Maza”, per un totale di 1079 m su 2791 m., mentre il rivestimento definitivo in cemento armato della galleria di servizio è stato realizzato per 605 m su 2750 m.

Risolto il problema delle venute d’acqua riscontrato nelle prime fasi di scavo, per le quali è stato realizzato un sistema di drenaggio e captazione. Inoltre è stata attraversata positivamente “l’intersezione” sotto la galleria idraulica di HDE, rispettando sempre i limiti di vibrazioni fissati da Hydro Dolomiti Energia.

L’intervento complessivo del “Collegamento stradale Passo San Giovanni – Località Cretaccio” è articolato in più parti autonome che possono essere realizzate contestualmente o in tempi differenti. L’opera in oggetto, S-815 Unità Funzionale 2 è a sua volta costituita in tre parti principali.

Qui di seguito una breve descrizione dei tre lotti.

WP A – intersezione sulla S.S. 240 in Loc. S. Giovanni

E’ costituita da una rotatoria posizionata sul lato destro della S.S. 240, nel Comune di Nago-Torbole per chi proviene da Mori; l’opera include l’adeguamento della viabilità comunale esistente di accesso alla zona industriale Mala, per uno sviluppo di 745,00 ml.

WP B – galleria con piattaforma stradale a tre corsie

Il tunnel ha uno sviluppo complessivo di 2791 ml, di cui 2700 ml scavati in naturale e 91 ml costituiti da brevi tratti iniziali di galleria artificiale. Dopo un’ampia curva con raggio di curvatura di circa 530 ml, subito dopo l’ingresso nell’ammasso roccioso al passo S. Giovanni, l’andamento planimetrico è quasi rettilineo sino all’imbocco sul lato della Maza. La pendenza massima del tunnel è pari al 5,00%. La galleria ha una piattaforma costituita da due corsie di marcia da 3,75 ml nelle due direzioni, da una corsia aggiuntiva da 3,50 ml in salita per veicoli lenti e banchine da 1,50 ml. La piattaforma pavimentata complessiva ha quindi una larghezza di 14,00 ml. Le piazzole di sosta sono ad una interdistanza pari a 600 ml per ogni senso di marcia. La via di fuga, in caso di emergenza, è garantita da una galleria di sicurezza, distinta rispetto al tunnel stradale, collegata alla galleria stradale tramite 17 cunicoli di by-pass pedonali collocati ogni 150 ml.

WP C – intersezione in località Maza

La galleria termina sul lato di Arco con una rotatoria, che si collega alla viabilità esistente tramite una bretellina che si sviluppa per 620 ml, una galleria di svincolo ed una rotatoria di connessione, prevista sulla S.S. 240 dir.

DATI AMMINISTRATIVI S-815 Unità Funzionale 2

Appalto A.1 – principale

Responsabile del procedimento: ing. Raffaele De Col

Progettista: ing. Mario Monaco

Direttore lavori: ing. Carlo Benigni

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: ing. Alvise Peterlini

Appaltatore appalto principale: Associazione Temporanea di Imprese tra Consorzio stabile Sac Costruzioni (capogruppo) e Martinelli & Benoni srl (mandante) per un importo di offerta di € 66.980.608,83 comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 2.164.500; importo a base di gara € 75.860.405,64 ;

; Consegna lavori: 17.05.2018 ;

; Termine dei lavori previsto: 30.06.2025;

Appalto A.2 – impianti tecnologici

Importo lavori a base d’appalto: € 7.352.479,78

Appalto A.3 – pavimentazioni bituminose

Importo lavori a base d’appalto: € 2.047.915,66

IMPORTI GENERALI

Importo per lavori distribuiti sui 3 appalti sequenziali: € 85.002.416,28

Somme a disposizione dell’amministrazione: € 36.641.070,70

Costo complessivo dell’opera: € 121.643.486,98

DATI TECNICI S-815 Unità Funzionale 2