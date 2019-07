Sampdoria, striscione degli Ultras Tito Cucchiaroni per Mihajlovic

GENOVA – “Gli uomini vincenti trovano sempre una strada: avanti Sinisa”. E’ il contenuto di uno striscione esposto dagli Ultras Tito Cucchiaroni in via del Piano, a Genova, nei pressi dello stadio “Ferraris”.

I tifosi della Sampdoria in queste ore stanno scrivendo moltissimi messaggi di incoraggiamento a Sinisa Mihajlovic, che hanno deciso di “rispondere” a tutte le persone che gli sono vicino attraverso una lettera aperta pubblicata sulla Gazzetta dello Sport, messagli a disposizione dall’editore Urbano Cairo, presidente del Torino.

Mihajlovic scrive: “Ci sono momenti nella vita in cui ti ritrovi a lottare contro un avversario difficile da superare o ad affrontare un problema che è complicato da risolvere. Io vivo ora un momento così, però mi sento molto fortunato perché so di non essere solo. Accanto a me ho scoperto di avere un sostegno enorme. In questi giorni ho ricevuto un mare di affetto, solidarietà ed energia positiva che mi ha dato una incredibile, ulteriore carica e la certezza che vincerò questa battaglia contro la leucemia”.