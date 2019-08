Salvini: “In caso di voto manovra epocale”

Dopo aver provocato la crisi di governo, Matteo Salvini si dice pronto ad una manovra epocale.

Matteo Salvini, durante una conferenza stampa in Senato ha dichiarato che il governo Pd-Movimento 5 Stelle è “un ribaltone pronto da tempo, se da una settimana all’altra si passa dalla lega al Pd. L’accordo votato a Bruxelles sulla commissione imposta da Merkel e Macron aveva l’obiettivo di riportare indietro l’Italia e si spiegano i tanti no del governo degli ultimi mesi.”

Non ci va molto per il sottile con gli ex alleati. E aggiunge: “La dignità e la coerenza valgono più dei ministeri, sono orgoglioso della Lega. A Mattarella ribadiremo che la via più democratica è il voto”.

Quando si parla invece di aver innescato la crisi di governo a Sabaudia: “Rifarei tutto. Il mio elettorato, gli italiani si aspettano un forte taglio delle tasse, con il governo dei no non era possibile e tirare a campare non è quello che ci chiedevano gli italiani. Era un governo fermo, un parlamento fermo, magari erano telecomandati da altre città al di fuori dei confini italiani…”.

Alla fine, rincara le frecciatine agli ex alleati dicendo: “Ci vuole fegato a fare la rivoluzione con Prodi e Renzi. Una ipotetica maggioranza Pd, M5s, Leu su che cosa si fonda? Sfido un italiano su 60 milioni a dirmi senza ridere che questa è una maggioranza stabile, che va avanti tre anni, con le idee chiare, come chiesto dal presidente della Repubblica”.