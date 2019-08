Salvini contro De Luca

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha fatto un’invettiva contro il presidente della Regione Campania.

Durante la sua visita a Castel Volturno, il vicepremier Matteo Salvini, in piena crisi di governo, non ha resistito a prendersela con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

“Se qui la gente si ammala di tumore é perché in Regione c’è qualcuno che non è in grado di smaltire i rifiuti, come avviene nel resto del mondo. Qui la Regione ha cancellato la realizzazione di due termovalorizzatori che erano previsti.

La Regione Campania non ha fatto un fico secco sulla via della soluzione del problema rifiuti. Se avesse fatto quel che doveva i militari che sono lì a tenere a bada le ecoballe sarebbero a tenere a bada qualcun altro, ma lo smaltimento dei rifiuti non dipende da me.”

Salvini poi rincara la dose: “Chi non fa niente, aiuta la camorra. Ci sono 255 militari dell’Esercito tra Napoli e Caserta che stanno controllando Stir e discariche. Sono ragazzi che vogliono difendere il Paese, sono costretti a tenere a bada le ecoballe per incapacità di chi non sa gestire a livello regionale il tema rifiuti e devono partecipare all’operazione ‘monnezza sicura’, non per loro o per i cittadini campani che si ammalano di tumori perché qui c’è chi è incapace di gestire il tema dei rifiuti”.

Infine, il ministro dell’Interno annuncia un nuovo ministro: il “ministro per il Sud” che dovrà essere campano. “Abbiamo le idee chiare su quello che bisogna fare per il sud. Non un piano di reddito di cittadinanza, ma sviluppo e investimenti. E io penso a un ministro per il Sud che sia campano”