Salvini: “20 agosto sfiduciamo Conte”

Salvini propone di sfiduciare Conte il 20 agosto.

Procede la crisi di governo e Matteo Salvini lancia un altro ultimatum durante un’intervista a Rtl 102.5 . “Il 20 agosto sfiduceremo Conte. Se tagli i parlamentari puoi aspettare 6-7 mesi senza governo e senza maggioranza, oppure votare subito. La legge lo permette. E poi attuare il taglio. Non vorrei che qualcuno tirasse a perdere tempo. Il 14 agosto, con 7 ministri leghisti, avremmo potuto far finta di niente, invece abbiamo scelto di metterci in gioco. Il tutto è nelle mani del Presidente della Repubblica, che con equilibrio e saggezza saprà cogliere quello di cui il Paese ha bisogno.”

Nel frattempo, sul Blog delle Stelle si chiedono le dimissioni di Salvini: “L’incoerenza di Salvini è davvero imbarazzante lui e i suoi ministri leghisti hanno annunciato la sfiducia a Giuseppe Conte e al Governo di cui ancora fanno parte. Ma allora perchè continuano a rimanere incollati alla poltrona?”.

Nel frattempo, Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, critica Salvini: “Quando è diventata conclamata la visione diversa su tante cose, Salvini ha deciso di farlo, di staccare la spina. Sono le decisioni di un capo, un capo sempre decide da solo. Sono responsabilità personali.”