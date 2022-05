Alcune modifiche al testo, poi via libera alla firma dell’accordo

Palmanova, 31 mag – Sulle risorse aggiuntive regionali

relative al 2022, pari a 6,9 milioni di euro, si sono trovate le

condizioni per un accordo di massima tra la Regione e le

organizzazioni sindacali della dirigenza dell’area Sanità. Ciò è

quanto emerso nel corso dell’incontro svoltosi oggi a Palmanova

tra il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia e i

rappresentanti sindacali del settore; vertice durante il quale è

stata analizzata l’intesa presentata dall’Amministrazione

regionale.

Il testo prevede che l’importo complessivo messo a disposizione

nell’esercizio 2022 per la dirigenza dell’area sanità sia pari a

6,975 milioni di euro, al netto di qualsiasi onere. Le risorse

disponibili per la dirigenza dell’area sanità prevede un riparto

di 930mila euro destinato alla garanzia della copertura dei turni

notturni secondo la turnistica programmata nei servizi di pronto

soccorso e medicina d’urgenza delle aziende sanitarie

universitarie Friuli Centrale e Giuliano Isontina e dell’Azienda

sanitaria Friuli Occidentale. La cifra è assegnata sulla base

della stima dei turni comunicati dalle aziende sanitarie

interessate. La restante quota, pari a 6,045 milioni di euro,

oneri esclusi, viene assegnata a tutte le aziende in proporzione

al personale dirigente dell’Area Sanità in servizio al 31

dicembre 2022.

L’impianto presentato è stato in linea generale condiviso dalle

organizzazioni sindacali, le quali hanno avanzato alcune

modifiche accolte dalla Regione che verranno ora aggiunte

nell’accordo; quest’ultimo verrà poi a breve nuovamente

sottoposto all’attenzione della controparte per la firma

definitiva. Tra i suggerimenti indicati figurano la necessità di

fare in modo che i direttori generali delle aziende chiudano

entro l’anno l’accordo e liquidino in modo scaglionato le

competenze, dando così una certezza di pagamento agli aventi

diritto. Inoltre, sono stati richiesti una migliore e più

puntuale programmazione e controllo sull’attività delle aziende,

per fare in modo che il pagamento avvenga in tempi certi.

Al termine dell’incontro il vicegovernatore ha espresso la

propria soddisfazione per l’intesa di massima raggiunta tra le

parti. Per la Regione le proposte avanzate hanno fondamento e

possono essere quindi recepite, in quanto permettono di dare

certezza di pagamento a chi ne ha maturato il diritto. Il

positivo confronto – è stato ricordato dall’esponente

dell’Esecutivo – ha permesso di migliorare ancor più il testo

dell’intesa, che potrà così in tempi molto brevi essere portata

nuovamente all’attenzione delle organizzazioni sindacali per la

firma definitiva.

ARC/AL/ma