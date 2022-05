Alta l’attenzione per problemi di salute mentale e dipendenze

Trieste, 25 mag – È sempre alta l’attenzione della Regione per

garantire un corretto e dignitoso trattamento, in ambito

penitenziario, a detenuti e internati fragili e a minorenni

sottoposti a procedimento penale, assicurando al contempo la

migliore efficacia delle misure di sicurezza, senza gravare sul

personale carcerario. Previsto, tra gli altri interventi, un

ulteriore sviluppo della telemedicina in detenzione per le

persone ristrette con bisogni complessi e con problematiche di

salute mentale e dipendenza.

Lo ha comunicato questa mattina il vicegovernatore con delega

alla Salute, rispondendo a un’interrogazione a risposta immediata

in sede di Consiglio regionale.

Entrando nel dettaglio, l’esponente dell’Esecutivo ha

sottolineato come questo monitoraggio abbia il suo cuore

nell’Osservatorio permanente della sanità penitenziaria.

L’organo, composto da rappresentanti di Regione, giustizia

minorile e amministrazione penitenziaria, si riunisce più volte

all’anno per discutere ordini del giorno che spesso riguardano

proprio la salute psichica dei detenuti e le misure da adottare

per migliorare le loro condizioni.

Una recente riunione, del 22 marzo scorso, si è occupata nello

specifico di criticità relative all’assistenza di persone con

problemi di salute mentale e dipendenze negli istituti

penitenziari del Friuli Venezia Giulia; vi hanno preso parte i

referenti dei Dipartimenti delle dipendenze di salute mentale

delle aziende sanitarie regionali.

Lo stesso Osservatorio ha previsto ulteriori riunioni per

affrontare in maniera costante e monitorare in modo concreto i

problemi di salute mentale e di dipendenza che possono insorgere

all’interno delle diverse case circondariali, anche attuando

progetti specifici basati sulla persona, con metodologie di

lavoro caratterizzate da interdisciplinarietà e

multiprofessionalità.

Il vicepresidente con delega la Salute ha infine ricordato che le

aziende regionali attuano un costante monitoraggio degli eventi

suicidiari negli istituti penitenziari; in questo delicato ambito

è continua la formazione degli operatori. I temi di salute

mentale e dipendenze in ambito carcerario sono affrontati pure

all’interno delle linee annuali per la gestione del servizio

sanitario regionale che prevede una particolare attenzione da

porre alla gestione della salute dei detenuti con bisogni

complessi.

ARC/PT/ma