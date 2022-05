Articolato confronto con professionisti del Sistema sanitario

Trieste, 30 mag – Arrivare entro la fine della legislatura non

solo con la scelta del numero di centrali operative ma anche con

il nuovo piano delle emergenze già perfezionato.

Questo il concetto espresso oggi a Trieste dal vicegovernatore

con delega alla Salute in sede di Commissione III del Consiglio

regionale nel corso del punto all’ordine del giorno titolato

“presentazione ipotesi di riorganizzazione sistema regionale

emergenza urgenza in riscontro a mozione approvata dal Consiglio

regionale n. 282/2021”.

Come ha spiegato il rappresentante della Giunta, il lavoro fatto

dall’Azienda regionale di coordinamento per la salute (Arcs) su

sollecitazione del Consiglio regionale ha espresso una serie di

considerazioni senza giungere a delle conclusioni. In

quest’ottica l’assessore ha auspicato come, su un terreno

complesso di tecnicalità quale quello afferente

all’organizzazione del sistema dell’emergenza, le competenze

dell’Aula arrivino fino a un certo limite, precisando inoltre di

fare grande attenzione a convinzioni precostituite e al

sindacalismo territoriale.

Il nodo di fondo della questione, come ha sottolineato

l’assessore, non sta tanto nel numero di centrali realizzate

(una) quanto il non aver garantito una catena di collegamento,

con una frammentazione delle fasi del sistema dell’emergenza.

Una criticità, questa, su cui hanno concordato i professionisti

coinvolti nell’analisi dell’Arcs.

Altro punto su cui l’esponente dell’Esecutivo regionale ha

annunciato un intervento è quello del sistema informatico di

backup, attualmente gestito da fuori regione.

Nell’ambito delle soluzioni emerse dagli incontri con i

rappresentanti dei medici e degli infermieri ha trovato un

consenso prevalente la proposta di far diventare il sistema

dell’emergenza unico un soggetto terzo, configurato sul piano

organizzativo in maniera tale da superare le frammentazioni della

filiera, o prevedendo in via ipotetica un’eventuale integrazione

della nuova struttura all’interno dei sistemi aziendali, a

condizione però che il Sistema sanitario regionale sia rispettoso

degli standard del Decreto ministeriale n.70.

Come ha concluso il vicegovernatore, il lavoro adesso prosegue

con la raccolta da parte di Arcs delle disponibilità dei

professionisti i quali hanno riconosciuto all’Amministrazione

come per la prima volta sia stato garantito un coinvolgimento sul

tema.

