SALUTE | L’uso corretto del sale per prevenire le malattie cardiovascolari. I consigli del dottor Del Prete

Conosciuto fin dal Neolitico (10.000 anni fa), il sale inizia la sua storia nel mondo culinario con la comparsa delle prime civiltà stabili che, passando da una vita di cacciatori ad agricoltori-allevatori, cominciarono a sentire la necessità di proteggere e conservare inalterati cibi e alimenti per lunghi periodi di tempo. E’ così che il sale fu utilizzato, come metodo di conservazione, soprattutto per carne e pesce. Solo successivamente come condimento.

Il sodio è il principale catione nel liquido extracellulare nel corpo ed è un nutriente necessario per il mantenimento del volume del plasma, l’equilibrio acido-base, la trasmissione degli impulsi nervosi e la normale funzione cellulare.

In soggetti sani, quasi il 100% del sodio ingerito viene assorbito durante la digestione e l’escrezione urinaria è il meccanismo principale per mantenere l’equilibrio del sodio. CONTINUA DOPO LA PUBBLICITÀ