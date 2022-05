Oggi a Pradamano la festa per i 25 anni dell’associazione

Pradamano, 28 mag – È una lezione esemplare e importante, data

in un momento tremendamente difficile come la pandemia, quella

della Comunità del Melograno, un’associazione che non ha puntato

il dito contro qualcuno dicendo che qualcosa non andava, ma che

ha cercato di individuare le soluzioni per gestire e superare le

difficoltà e continuare ad aiutare così le persone fragili.

Lo ha rimarcato il vicegovernatore con delega alla Salute,

Politiche sociali e Disabilità, intervenuto questa mattina alla

cerimonia organizzata a Pradamano per i 25 anni di fondazione

dell’associazione “Comunità del Melograno”, evento che si è

tenuto nel parco Rubia e cui hanno partecipato operatori,

volontari, sostenitori e numerosi sindaci del territorio.

Nel ringraziare i membri del sodalizio e il suo presidente,

l’esponente dell’Esecutivo ha detto che la Regione continuerà a

sostenere l’esperienza della Comunità, dando a questa realtà ciò

di cui ha necessità per continuare l’opera di assistenza e

integrazione della persona disabile, senza governare i suoi

processi. Ha posto l’accento sugli straordinari moti di

generosità e di passione che hanno spinto le famiglie a creare

l’associazione del Melograno, contribuendo in maniera importante

a rendere efficace ed efficiente il Sistema sanitario regionale.

Nel suo intervento, il vicegovernatore ha dato merito al grande

impegno dei membri del sodalizio nel dare risposte sia immediate

sia per il futuro, non solo alla vita della persona disabile ma

anche alla vita dai suoi familiari: un esempio e un’esperienza

straordinari che devono essere fatti conoscere e devono essere

presi a modello.

L’attività dell’associazione è iniziata nel novembre del 1996 a

Rizzolo di Reana del Rojale, in un container donato dal Comune.

Ad avviarla è stato un gruppo di poche famiglie che cercava una

risposta al percorso di vita dei propri figli con disabilità. Nel

2014 il trasferimento a Lovaria di Pradamano in una palazzina

ristrutturata grazie a fondi raccolti con “La partita del cuore”.

Ora è in fase di realizzazione una struttura destinata al

cohousing (alloggi privati corredati da ampi spazi comuni); si

tratta di 7 appartamenti che potranno essere utilizzati da

persone fragili. Il progetto, “Casa nostra”, entrerà nella piena

operatività il prossimo anno. È stato finanziato da contributi

regionali per 800mila euro e da aiuti privati. Oggi il centro

diurno accoglie 13 persone adulte seguite da una ventina tra

volontari e operatori. È prossima l’apertura di un centro

residenziale per una decina di persone con disabilità.

Il Melograno è una comunità inclusiva e motivata, dove le persone

diversamente abili diventano valore aggiunto e ricchezza.

L’associazione è al servizio dei bisogni e delle aspettative di

questi uomini e donne speciali e, per farlo, si avvale di

operatori qualificati e motivati. Per costruire reti e percorsi

virtuosi, collabora con l’Azienda sanitaria universitaria Friuli

Centrale e con altre realtà sociali, tra cui il Comitato delle

organizzazioni del privato sociale per l’assistenza residenziale

e diurna delle persone con disabilità.

ARC/PT/ma