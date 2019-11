Saccheggia un negozio nel centro di Genova: arrestata

GENOVA – Decide di rinnovare il suo look saccheggiando un negozio del centro di Genova, ma viene notata da un addetto della sicurezza e arrestata. È finita in questo modo la mattinata di ‘shopping’ di una giovane a due passi dalla centralissima via XX Settembre, a Genova. Quando la donna è passata dalle barriere antitaccheggio è scattato l’allarme, l’addetto alla sicurezza l’ha fermata e ha chiamato la polizia municipale.

All’arrivo degli agenti la ragazza ha mostrato tutta la merce che aveva rubato: un paio di scarpe, tre maglioni, tre gonne e una cintura in pelle. Tutti i capi senza dispositivo antitaccheggio che la donna aveva accuratamente rimosso con un paio di forbici e un accendino. Ma a incastrare la giovane è stato l’antitaccheggio ‘fantsma’ nascosto nella suola delle scarpe rubate. La ragazza è stata giudicata con rito direttissimo: arresto convalidato senza imporre altre misure restrittive.