Saccardi: “Potenziare la formazione medica per garantire l’eccellenza nelle cure”

L’assessore alla Salute Stefani Saccardi, durante il suo intervento al policlinico Le Scotte di Siena, ha parlato dell’importanza della formazione nel campo della sanità.

Stefania Saccardi, assessore alla Salute della Regione Toscana, è intervenuta al policlinico Le Scotte di Siena, quando la Regione ha firmato un’intesa con l’Università e con l’Azienda ospedaliera. L’obbiettivo è realizzare un nuovo complesso didattico.

“Con l’accordo di oggi riusciremo a potenziare l’attività di formazione medica, il percorso che permette di continuare a garantire l’eccellenza nelle cure che forniamo ai cittadini. Dobbiamo essere in grado di far compiere agli specializzandi esperienze anche negli ospedali territoriali, fornendo loro una maggiore casistica ed incrementando il loro bagaglio di conoscenze grazie ad una sempre maggiore integrazione tra università e territorio. Siena è anche un punto di eccellenza per quanto riguarda la ricerca in sanità.

Si tratta di due strumenti che migliorano la qualità diagnostica di questo presidio e che forniscono nuove opportunità di cura ai cittadini di questo territorio. Si tratta di due investimenti economicamente rilevanti ma che permettono a questo polo ospedaliero di continuare a migliorarsi e che determinano ricadute positive su Siena e su tutta l’area vasta”.