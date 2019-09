SABAUDIA E LATINA : GIOVANE PONTINO ARRESTATO DOPO ROCAMBOLESCO INSEGUIMENTO.

nelle prime ore del 11 settembre 2019, in sabaudia, militari della locale stazione carabinieri, coadiuvati da quelli del nor – sezione radiomobile e di latina scalo, nel corso di servizio di controllo del territorio, traevano in arresto b.s. un 24 enne del capoluogo. in particolare il prevenuto, in quella strada regionale pontina incrocio rotonda migliara 46, durante un posto di controllo, non si fermava all’alt imposto dai carabinieri, dandosi a precipitosa fuga a bordo di un motociclo tmax.

Nell’ occorso, tramite attivo coordinamento tra gli operanti e la locale centrale operativa, veniva predisposto dalla stazione cc di latina scalo, un posto di controllo nella direzione di fuga verso questo centro, ma il prevenuto non rispettando l’alt impostogli nuovamente dalla pattuglia, con manovra repentina e pericolosa, proseguiva la corsa venendo poi definitivamente raggiunto e bloccato, dopo circa 10 km in località tor tre ponti, dalla suddetta sezione radiomobile, nel frattempo sopraggiunta in ausilio. in seguito a perquisizione personale, il prevenuto è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 22 cm oltre ad 1 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e 10 grammi di hashish. lo stesso, inoltre, veniva altresì deferito all’a.g. per rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, nonchè sanzionato per guida con patente sospesa.

L’arrestato è attualmente trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.