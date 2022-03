Sabato e domenica a Piazza Dante i camper della Carovana della prevenzione femminile

Sabato 19 e domenica 20 marzo, con il patrocinio del Comune di Napoli, farà nuovamente tappa a Napoli la Carovana della Prevenzione promossa dall’Associazione no profit ‘Susan G. Komen Italia’ che opera su tutto il territorio nazionale per la promozione della salute femminile. Durante il weekend saranno presenti in Piazza Dante camper attrezzati con macchinari diagnostici di ultima generazione, che offriranno gratuitamente prestazioni cliniche e diagnostiche di prevenzione alle donne che non risultano già incluse nei programmi di screening regionali per la prevenzione dei tumori al seno e consulenze nutrizionali.

Per info e prenotazioni: www.komen.it/carovana-della-prevenzione-napoli-marzo2022