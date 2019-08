GENOVA – Un sabato da bollino nero per chi è in partenza per le vacanze: anche in Liguria fin dalle prime ore della mattina si sono verificate code e rallentamenti.

Una lunga coda si è formata già dalle 7 di questa mattina a Genova in direzione del terminal traghetti, con ripercussioni su Lungomare Canepa, strada Guido Rossa in direzione levante, dal casello di Genova Ovest e in via di Francia verso via Albertazzi. Ripercussioni anche sulle autostrade nel nodo genovese.