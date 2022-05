Sabato 7 maggio l’isola ecologica itinerante per il conferimento di ingombranti fa tappa a San Magno

Torna l’isola ecologica per la

raccolta di rifiuti ingombranti che, dall’inizio dell’anno, sta percorrendo le

periferie e le contrade della città. Il prossimo appuntamento con il punto di

conferimento itinerante è in programma sabato 7 maggio, in località San Magno,

nei pressi del piazzale del Monastero (8:00 – 13:00).

“L’isola – ricordano il sindaco

di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro – può

essere utilizzata, non solo per elettrodomestici, arredi e materassi, ma anche

per pile, toner, olio vegetale esausto e per apparecchiature elettroniche.

Durante tutto l’anno, invece, restano attive, gratuitamente, le isole di via

Rezzola e via Covino e il numero verde 800.086.580 per la prenotazione della

raccolta di ingombranti a domicilio”.