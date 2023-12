“S.T.E.M. IN UN SECONDO”, presentato il progetto a tema scientifico

Dormire nel museo con i sacchi a pelo, le escape room, cenare con gli scienziati e le scienziate e fare visite guidate al planetario. Solo per le attività appena citate vale la pena partecipare e cogliere la preziosa opportunità che grazie al Municipio II e con l’organizzazione di Zetemasarà a disposizione dei ragazzi e delle ragazze dai 6 ai 18 anni.”

Così l’Assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, durante la presentazione delle attività del progetto S.T.E.M. IN UN SECONDO presso Technotown- l’Hub della Scienza creativa, alla presenza dell’Assessora del Municipio II alla scuola, Paola Rossi e dell’Assessore municipale alle politiche sociali, Gianluca Bogino.

Il progetto realizzato dal Municipio II in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, l’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura e la progettazione di Myosotis, si svolge per tutto il mese di dicembre e dedicato ai residenti nel territorio o a quelli che vi frequentano le scuole. I luoghi dove vivere questa esperienza a tema scientifico, saranno Technotown-hub della scienza creativa, il Museo Civico di Zoologia e il Planetario di Roma.

“Sarà davvero prezioso – ha proseguito poi l’Assessora Pratelli– entrare in contatto con il mondo della scienza e della tecnologia attraverso il gioco e la sperimentazione: il modo giusto con cui avvicinare sempre di più le giovani generazioni alle Stem, fornendo loro gli strumenti per meglio utilizzarle nel rapporto con il mondo che li circonda, con la sostenibilità e anche con il prossimo e con l’importantissimo obiettivo di contrastare i divari di genere nell’accesso alle discipline scientifiche e tecnologiche.

“Siamo molto felici di questa iniziativa perché è il frutto di un lavoro che in questi anni stiamo conducendo come municipio con l’amministrazione comunale. Un impulso che vuole promuovere l’interesse nei confronti delle STEM: progetti come questi contribuiscono in modo davvero impattante a ridurre il divario di genere che insiste proprio su queste materie. Vogliamo incoraggiare le ragazze a scegliere indirizzi di studi scientifici, come grande opportunità per se stesse e per l’emancipazione della società nel suo insieme.” ha poi aggiunto Paola Rossi, Assessora alla Scuola del Municipio Roma II.

“La cultura scientifica ha l’opportunità e la responsabilità di giocare un ruolo rilevante nel promuovere le conoscenze e le competenze necessarie a favorire la cultura della sostenibilità, anche tramite un’educazione volta a favorire la consapevolezza, la cittadinanza attiva e un cambiamento di sistema per sostenere una trasformazione culturale profonda.” ha infine aggiunto Gianluca Bogino, assessore alle politiche Sociali del Municipio Roma II.