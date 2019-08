Ryanair sciopera ad agosto

I piloti Ryanair hanno indetto uno sciopero ad agosto e uno a settembre.

La celebre compagnia aerea lowcost Ryanair ha indetto uno sciopero dei voli. I piloti, riuniti sotto il sindacato inglese BALPA sciopereranno dal 22 al 24 agosto e dal 2 al 4 settembre.

La protesta è dovuta alla lunga tempistica per l’adeguamento dei contratti di lavoro. Per quanto riguarda gli iscritti al sindacato irlandese FORSA-IALPA, voteranno venerdì prossimo la possibilità di organizzare uno sciopero.

I piloti portoghesi di Ryanair, iscritti al sindacato SNPVAC potrebbero scioperare fino a cinque giorni ad agosto. Anche nel loro caso lo sciopero sarebbe dettato dalla lentezza nell’adeguare i contratti.

Il 79,5% dei piloti iscritti al BALPA è favorevole agli scioperi. Secondo BALPA, Ryanair non ha mai preso seriamente argomenti chiave per i lavoratori come le pensioni, gli incentivi per la maternità, le indennità e un sistema di stipendi trasparente e coerente.

Il sindacato ritiene che non solo la compagnia non abbia agito per mancanza id volontà, ma anche per incapacità nel trattare con la controparte.

Negli ultimi anni, i dipendenti della compagnia irlandese hanno scioperato diverse volte per ottenere ciò che dovrebbe essere loro di diritto.

Adesso, lo sciopero dei piloti sarà l’ennesimo. Secondo Ryanair, la decisione di BALPA non sarà sostenuta dai piloti e si rivelerà dannosa per tutti gli altri lavoratori.