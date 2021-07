Russia, 752 morti di Covid in 24h, picco da inizio epidemia

In Russia nelle ultime 24 ore sono stati accertati 752 decessi provocati dal Covid-19, il massimo in un solo giorno dall’inizio dell’epidemia: lo riporta la Tass citando il centro operativo anticoronavirus.

Stando ai dati ufficiali, in Russia nel corso dell’ultima giornata si sono registrati 25.082 nuovi casi di coronavirus, di cui 5.694 a Mosca.