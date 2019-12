Rubano tombini e cavalletti, due arresti tra Fondi e Itri

Sabato i carabinieri della Tenenza di Fondi hanno tratto in arresto un 46enne del posto e un 32enne di Itri, accusato di furto aggravato in concorso.

I due sono stati bloccati subito dopo aver asportato – unitamente a una terza persona in via di identificazione – quattro tombini in ghisa, la porta d’alluminio di un quadro elettrico e trenta cavalletti da ponteggio. Un furto perpetrato presso il terreno di un privato residente nel comune della Piana.

La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita al proprietario.