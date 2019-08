Roma: Termini-Centocelle ferma per un giorno

La linea di tram Termini-Centocelle rimarrà ferma per un giorno a causa di lavori.

La situazione mezzi a Roma diventa più difficile ogni giorno che passa. Dopo la chiusura a scaglioni della metro A per motivi di rinnovamento, arriva anche la chiusura della linea tram Termini-Centocelle il 27 agosto.

La linea rimarrà chiusa a causa di lavori da effettuare al capolinea Termini/ via Giolitti. Sarà necessario bloccare tutta la linea. Atac consiglia di utilizzare al posto dei treni, la linea bus 105, la circolare Parco di Centocelle metro C – Termini – Parco di Centocelle metro C. Le sue fermate – che il 26 rimangono invariate – si trovano in prossimità di quelle ferroviarie, ad eccezione di alcune.

Per quanto riguarda andare da Termini verso Centocelle, la fermate del trenino sarà sostituita da quella in piazza Vittorio (76395), in prossimità dei tram 5 e 14. La fermata di Santa Bibiana sarà sostituita da quella in via principe Eugenio (71060), di Porta Maggiore in via Casilina all’angolo con piazzale Labicano (71665), di Ponte Casilino in via Casilina in prossimità di via Casilina Vecchia (70374), di Sant’Elena ancora in via Casilina, ma all’altezza della circonvallazione Casilina (70375).

Da Centocelle e in direzione Termini è facile: le fermate sono tutte in prossimità dei binari ferroviari eccetto le stesse dell’andata. La fermata di Sant’Elena si trova sulla circonvallazione Casilina, fronte stazione metro C Pigneto (71700), quella di Ponte Casilino in piazza del Pigneto (70330), quella di Porta Maggiore in piazza di Porta Maggiore (70628), quella di Santa Bibiana in via Principe Eugenio (71030).