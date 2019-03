Roma, nastro adesivo su bocca e naso: donna trovata morta in casa a Talenti

72 anni è stata trovata senza vita dal nipote. Si indaga

Ritrovamento shock a Montesacro, Roma, dove una donna di 72 anni è stata trovata senza vita dal nipote all’interno della sua abitazione in via Carlo Lorenzini. Bocca e naso erano coperti da nastro adesivo e ora gli agenti del commissariato di Fidene dovranno appurare se si tratti o meno di omicidio. Il nipote della donna si è insospettito perché non sentiva da alcune ore la parente, così è entrato entrato nell’abitazione e l’ha trovata a terra già morta poco prima dell 14:00 di oggi. Non si esclude l’ipotesi di un gesto volontario della 72enne per togliersi la vita. Nell’appartamento sono intervenuti anche gli agenti della Squadra mobile e quelli della polizia scientifica per svolgere alcuni rilievi.