Roma-Limitazioni nella circolazione tra il 22 e 23 dicembre per tutti gli autoveicoli diesel euro 3

Lo smog non accenna a diminuire. Complice le belle giornate che questo dicembre 2020 sta regalando alla Capitale, le percentuali di pm10 nell’aria si mantengono elevate. Per il quinto giorno consecutivo si è così assistito a livelli sopra la norma nelle principali centraline di Roma. Gli sforamenti, secondo il report dell’Arpa, hanno interessato sette centraline su 13. Record negativi per la Tiburtina e per la centralina di Fermi. Fuori controllo anche i dati del centro dove in via Arenula si è superato la soglia limite per il 24esimo giorno nel 2020. I dati fanno riferimento a domenica. “

Così, come previsto dal piano anti smog dell’amministrazione Raggi, raggiunto il quinto giorno di sforamenti si è provveduto ad emanare un’ordinanza che, oltre a fermare i veicoli più inquinanti, blocca nella fascia verde anche gli euro 3. Così il Campidoglio: “Considerato il perdurare della situazione di criticità dei livelli di PM10 rilevati dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio e al fine del contenimento dell’inquinamento atmosferico, è stata disposta la limitazione della circolazione veicolare nelle giornate del 22 e 23 dicembre nella Z.T.L. Fascia Verde. Fermo restando quanto espressamente stabilito dalle disposizioni nazionali e locali connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19, il divieto alla circolazione sarà in vigore dalle ore 7.30 alle 20.30 per i seguenti veicoli: ciclomotori e motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1 e autoveicoli Benzina Euro 2. Inoltre dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle ore 20.30 per: autoveicoli diesel EURO 3. Il provvedimento prevede che gli impianti termici sull’intero territorio comunale dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell’aria negli ambienti non superiore a 18°C o 17°C in funzione del tipo di edificio”. Secondo il piano dell’amministrazione capitolina laddove gli sforamenti raggiungono il quinto giorno si passa a vietare nella fascia verde i diesel Euro 3. All’ottavo infine si arriva al blocco degli Euro 6.