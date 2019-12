Roma: è emergenza anziani

Emergenza anziani nella Capitale: sono sempre di più quelli che non possono più badare a sé stessi.

Aumenta sempre di più il numero di persone anziane che non possono più badare a sé stessi. Da 1.065.778, sono diventati 1.261.167. In soli dodici anni sono diventati il 21% della popolazione.

Jessica Faroni, presidente Aiop, ha commentato: “La Regione sblocchi la burocrazia: nel Lazio mancano migliaia di posti letto nelle Rsa, le residenze sanitarie assistite, e le nostre sollecitazioni restano lettera morta. Mancano ottomila letti nelle Rsa e le richieste dei nostri associati per 865 posti sono ferme nei cassetti della Regione. La burocrazia non ci mette in condizione di operare, non possiamo fare altro che aspettare.

Nel luglio scorso abbiamo accolto con soddisfazione il decreto 258 del governatore-commissario per la sanità regionale, Nicola Zingaretti. In quell’atto viene definito il potenziamento della rete territoriale, in particolare dell’assistenza rivolta ai soggetti piu? fragili come gli anziani, di cui il Lazio ha un disperato bisogno: ora si dia seguito agli impegni.

La Regione deve decidere cosa fare per fronteggiare questa emergenza sociale e sanitaria che interessa centinaia di anziani disabili, con patologie sempre più invalidanti, dall’Alzheimer al Parkinson, e quanti, usciti dal coma, hanno bisogno con urgenza di cure che la burocrazia regionale blocca o rende inadeguate.”