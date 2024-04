Roma Capitale e Università Roma Tre: Collaborazione per Riqualificare l’Ex Stabilimento Mira Lanza

Una Nuova Prospettiva per il Municipio Roma XI

Roma Capitale e Università Roma Tre si uniscono per riqualificare l’ex stabilimento Mira Lanza, situato nel Municipio Roma XI. Una collaborazione volta a recuperare e valorizzare questo complesso industriale dismesso, trasformandolo in un polo di servizi e spazi fruibili dalla cittadinanza, nonché in strutture residenziali per gli studenti e il personale universitario.

Firme per il Cambiamento

Attraverso una lettera di intenti, le due istituzioni si impegnano a coordinare azioni congiunte per avviare il processo di riqualificazione. Roma Capitale si impegna a rendere accessibile l’area per verifiche e indagini, nonché ad avviare l’iter autorizzativo per la concessione all’Università. Dall’altra parte, l’Università Roma Tre si impegna a valutare la fattibilità del progetto e ad avviare le procedure per ottenere la concessione dell’area.

Un Progetto Nato dalla Valorizzazione del Territorio

La proposta di coinvolgere l’Università nella riqualificazione dell’ex Mira Lanza nasce dalla partecipazione al bando Reinventing Cities 2022, promosso dalla rete di città europee C40. Nonostante la proposta non abbia vinto formalmente il concorso, si è deciso di proseguire con il progetto, adattandolo alle esigenze del territorio e in linea con le politiche di rigenerazione urbana.

Un’Opportunità di Rigenerazione Urbana

L’obiettivo è quello di continuare il processo di rigenerazione urbana nel quadrante Ostiense-Marconi, contribuendo alla sua revitalizzazione sociale, economica e produttiva. L’iniziativa si inserisce perfettamente nella storia e nella tradizione dell’Ateneo Roma Tre nel territorio, e rappresenta un’opportunità per ampliare l’offerta di servizi universitari nel Municipio XI.

Sinergie per il Cambiamento

La collaborazione tra Roma Capitale, Università Roma Tre e altre istituzioni coinvolte, come l’Eni e i Municipi interessati, testimonia l’impegno congiunto per il cambiamento e la valorizzazione del territorio. Attraverso questo progetto, si punta a creare nuove opportunità per la comunità e a dare nuova vita a un’area in stato di abbandono da troppo tempo.