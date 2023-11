Roma Bene Comune, al via gli incontri sul Regolamento per l’amministrazione condivisa

Il 29 novembre, presso l’Aula magna dell’Istituto Superiore Donato Bramante, Via della Cecchina 20, nel Municipio III, dalle 17 alle 19, si tiene il primo percorso di promozione e formazione sul funzionamento del Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni materiali ed immateriali di Roma Capitale.

Promosso dall’Assessorato alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti di Roma Capitale in collaborazione con LABSUS, il ciclo di incontri gratuiti e aperti al pubblico coinvolgerà diversi Municipi: il 29 novembre il Municipio III dalle ore 17 alle 19 in Via della Cecchina 20, il 6 dicembre il Municipio X in Largo del Capelvenere 13 (Acilia) dalle ore 16.30 e il 7 dicembre il Municipio XII. Ulteriori date sono, inoltre, in programmazione entro la fine dell’anno.

Obiettivo degli incontri è quello di informare i cittadini sul nuovo strumento dei Patti di collaborazione, promuoverne l’utilizzo per prendersi cura del proprio territorio, anche attraverso la testimonianza di Patti già sottoscritti a Roma e in altre città.

“Roma è il nostro bene comune per eccellenza e attraverso il Regolamento dell’Amministrazione Condivisa dei Beni Comuni discipliniamo il perimetro e le modalità di quel vastissimo insieme di attività realizzate volontariamente a tutela e cura dei beni comuni, rinsaldando l’idea base del patto come strumento proficuo di collaborazione tra le istituzioni e le cittadine e i cittadini singoli e associati. Il ciclo di incontri in programma nei Municipi rappresenta un canale di informazione e promozione per approfondire le modalità di utilizzo dei patti di collaborazione, strumento centrale per dare corpo alle tante iniziative di cura e rigenerazione sul territorio” dichiara Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la città dei 15 minuti di Roma Capitale.

“Finalmente anche Roma Capitale si è dotata di un Regolamento che ormai da anni altre città italiane usano con ottimi risultati, coinvolgendo i cittadini nella cura di spazi pubblici, aree verdi, parchi, scuole, beni culturali e tanti altri beni comuni materiali e immateriali, migliorando così la qualità della vita di tutti. Adesso si tratta di farlo conoscere, liberando le tante energie nascoste nei quartieri di questa nostra città” afferma Gregorio Arena, Fondatore di Labsus.



La partecipazione all’evento del 29 novembre è libera e gratuita. Si consiglia l’iscrizione attraverso il modulo online .



L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Partecipazione – Direzione Servizi Elettorali e U.O. Partecipazione in collaborazione con Labsus e con i Municipi di Roma Capitale.

Scarica la locandina dell’incontro.