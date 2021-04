Roma Autostrade: pedaggio gratuito sul tratto urbano A24

Eliminare il pedaggio autostradale sul tratto urbano della A24 fino a Lunghezza in modo da evitare che i romani debbano pagare per muoversi all’interno della città. La sindaca di Roma Virginia Raggi, a quanto si apprende, ha scritto una lettera, insieme con l’amministratore delegato di Strada dei Parchi Spa, Riccardo Mollo, per presentare al ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini un progetto che consentirà ai pendolari casa-lavoro di non pagare più il pedaggio alla barriera di Roma Est. L’idea su cui si sta lavorando prevede una sorta di accredito sul sito di Roma Capitale, tramite una procedura che consentirà al Comune di vagliare i requisiti del richiedente: una volta riconosciuti attraverso un «telepass» si potrà passare per i caselli in questione senza dover pagare il pedaggio. Il progetto è stato impostato dal tavolo di coordinamento tra Roma Capitale e `Strada dei Parchi´ istituito recentemente. I costi stimati dell’iniziativa ammontano tra i 5 e 10 milioni di euro l’anno. Per attuarlo la fonte di finanziamento è il nuovo piano economico finanziario di `Strada dei Parchi´, che però è in attesa di approvazione da circa otto anni. Per questo, nella lettera indirizzata al ministro si chiede anche di approvare il piano.