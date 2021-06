Roland Garros, tutto quello che c’è da sapere sullo Slam di Parigi

INSERT IMAGE HERE >>>>> https://cdn.pixabay.com/photo/2020/11/27/18/59/tennis-5782695_960_720.jpg | Photo |

Il circus del tennis mondiale si prepara ad affrontare il secondo Slam stagionale, con l’Open di Francia che attirerà nelle prossime settimane l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori. Nutrita la squadra di tennisti italiani che quest’anno prenderà parte al Roland Garros. Sono ben dieci, infatti, gli atleti tricolore qualificati direttamente al tabellone principale del prestigioso torneo parigino.

Tra questi troviamo quattro teste di serie, ovvero Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Gli altri tennisti italiani ai nastri di partenza nel tabellone maschile del Roland Garros sono Lorenzo Musetti, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Andreas Seppi e Gianluca Mager.

In attesa dei Championships di Wimbledon, l’uomo da battere all’Open di Francia sarà ancora una volta il maiorchino Rafael Nadal, fresco vincitore (per la decima volta in carriera) dei Masters 1000 di Roma (dove, in finale, ha battuto il serbo Novak Djokovic). Tra gli italiani, il primo nella lista dei favoriti ad arrivare fino in fondo secondo i migliori quotisti delle scommesse tennis come Betway è l’astro nascente Jannik Sinner, la speranza azzurra della racchetta, tra i protagonisti delle ultime due stagioni nel circuito ATP.

Roland Garros 2021, uno sguardo al sorteggio

Un sorteggio quantomai anomalo ha restituito un tabellone maschile all’Open di Francia decisamente particolare. Tutti e tre i big del circus – ovvero Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer – sono stati sorteggiati nella metà superiore del tabellone mentre la maggior parte degli arrembanti tennisti della cosiddetta Next Gen – Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e Dominic Thiem – partiranno nella parte bassa. Una ghiotta opportunità per i giovani di raggiungere la finale di uno Slam.

Gli italiani sul cammino di Nadal

Il Re della Terra Rossa Nadal partirà con l’obiettivo di scrivere per la 14esima volta il proprio nome sul muro degli allori di Parigi. Il mancino spagnolo, oltre al già citato torneo di Roma, ha conquistato anche l’ATP 500 di Barcellona in questa stagione. Stando al sorteggio del tabellone principale maschile, il maiorchino potrebbe incrociare sulla strada verso la finalissima di Parigi

Lorenzo Sonego al terzo turno e Jannik Sinner (dovesse quest’ultimo battere Gael Monfils) al quarto turno.

Nel particolare, il tennista di San Candido in questi primi mesi del 2021 si è imposto come uno dei top 10 tennisti al mondo, tanto da rientrare ormai in pianta stabile entro i primi venti del ranking generale ATP. Dopo aver vinto l’ATP 250 di Melbourne a febbraio, Sinner ha perso la finale del Masters 1000 di Miami a marzo (contro il polacco Hubert Hurkacz) ed ha raggiunto la semifinale dell’ATP 500 di Barcellona.

Nell’ultima edizione dello Slam francese, la punta di diamante della Federtennis nostrana è arrivato sino ai quarti di finale (è stato il più giovane tennista a raggiungere questo traguardo al Roland Garros dopo Novak Djokovic nel 2006), prima di essere fermato proprio dal Re maiorchino (incrociato anche poche settimane fa a Roma). Quest’anno la sfida tra i due (tra l’altro, grandi amici e compagni di allenamento) potrebbe ripetersi, come detto, al quarto turno. Sinner dovrà dare il tutto per tutto stavolta per non perdere punti e scalare posizioni in basso nel ranking ATP.

Djokovic sulla strada di Berrettini

L’italiano più in alto in classifica, il romano Matteo Berrettini (attualmente numero 9 del ranking ATP) è stato invece sorteggiato nel quarto di tabellone dove il numero uno Djokovic e Federer faranno il bello e il cattivo tempo. Oltre ai due big, Berrettini dovrà fare anche attenzione ai vari Alex De Minaur, David Goffin e Felix Auger-Aliassime, tutte potenziali mine vaganti sul cammino di chiunque all’Open di Francia.

Fognini, infine, dovrà vedersela con uno tra Thiem e Zverev. La prima parte di stagione ha visto il tennista ligure raggiungere i quarti di finale al Masters 1000 del Principato di Monaco. Fognini potrebbe sfidare Thiem al terzo turno, prima di scendere in campo eventualmente contro Zverev. L’atleta di Arma di Taggia non è mai andato oltre i quarti di finale a Parigi (raggiunti nel 2011).