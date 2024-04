Rock in Roma: Il Festival Musicale Estivo Torna a Giugno

Un Ritorno Trionfale

“Rock in Roma”, l’evento musicale più atteso dell’estate romana, farà il suo ritorno a giugno per la sua 15ª edizione. Questo festival, che si tiene dal 2009, è diventato un’icona della scena musicale della Capitale.

Un Festival Multigenere

Dal 13 giugno al 27 luglio, “Rock in Roma” offrirà due mesi di musica e divertimento per tutti i gusti. Con un programma variegato che spazia dal rock al pop, dall’heavy metal al rap e molto altro ancora, il festival sarà un’esperienza indimenticabile per gli amanti della musica di ogni genere.

I Luoghi degli Spettacoli

I concerti si svolgeranno principalmente all’Ippodromo delle Capannelle e alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, due delle location più prestigiose della città.

Una Lineup Stellare

Tra gli artisti che si esibiranno all’Ippodromo delle Capannelle troviamo nomi illustri come Cccp Fedeli alla linea, Gemitaiz, Gabry Ponte, Salmo, Placebo e molti altri. Alla Cavea dell’Auditorium invece si esibiranno band internazionali del calibro di Fontaines D.C., Deep Purple e Cat Power sings Dylan.

Sostenibilità Ambientale

“Rock in Roma” non è solo un festival di musica, ma anche un’occasione per promuovere la sostenibilità ambientale. Saranno disponibili navette e treni speciali per ridurre l’impatto ambientale dei trasporti, e saranno presenti isole ecologiche per la raccolta differenziata durante l’evento.

Sconti per i Possessori di Metrebus Card

Inoltre, i possessori di Metrebus Card potranno usufruire di uno sconto del 15% sui biglietti dei concerti, rendendo l’esperienza ancora più conveniente per tutti gli appassionati di musica.

Conclusioni

“Rock in Roma” promette di regalare emozioni e divertimento a migliaia di spettatori, confermandosi come uno dei festival musicali più importanti e attesi dell’intera estate romana.