Roberto Vannacci: Nuovi Guai Legali per il Generale Paola Egonu Querela per Diffamazione Contenuto Contestato: “Il Mondo al Contrario”

Il generale Roberto Vannacci si trova nuovamente al centro dell’attenzione legale, questa volta a causa di una querela presentata da Paola Egonu, la celebre stella della Nazionale italiana di pallavolo, riguardo alle affermazioni contenute nel suo libro “Il Mondo al Contrario”.

Nuova Indagine per Diffamazione

Dopo le polemiche relative alle spese durante il suo incarico come addetto militare a Mosca e l’indagine per istigazione all’odio razziale condotta dalla Procura di Roma, Vannacci si trova ora coinvolto in un’altra inchiesta legale. La querela presentata da Paola Egonu ha portato all’apertura di un fascicolo d’indagine per diffamazione.

Contenuto Contestato: “Tratti Somatici” dell’Atleta

Il nucleo della controversia giuridica ruota attorno alle frasi del libro di Vannacci che riguardano i “tratti somatici” dell’atleta. La querela è stata depositata presso il tribunale di Bergamo e successivamente trasmessa a Lucca per competenza territoriale, considerando la residenza di Vannacci a Viareggio.

Prossimi Sviluppi dell’Indagine

Attualmente, il pubblico ministero ha proposto l’archiviazione del caso, tuttavia questa decisione è stata impugnata da Paola Egonu. Si attende ora la decisione del giudice per le indagini preliminari, il quale dovrà valutare se procedere con l’archiviazione o aprire un processo nei confronti del generale Vannacci.

In conclusione, il generale Vannacci si trova di fronte a una nuova sfida legale, mentre la querela presentata da Paola Egonu per le frasi del libro “Il Mondo al Contrario” solleva interrogativi sulla libertà di espressione e sulle responsabilità degli autori nelle loro pubblicazioni.