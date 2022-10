Rizzuto segretario regionale Assostampa Sicilia. Gli auguri del sindaco Lagalla

Notizie



«A Giuseppe Rizzuto, eletto segretario regionale dell’Assostampa Sicilia, il mio augurio e quello dell’Amministrazione comunale di Palermo di buon lavoro. Il momento di grande difficoltà per il mondo dell’editoria si trascina ormai da troppo tempo ed è fondamentale il ruolo del sindacato. Il tema del precariato è al centro del giornalismo in Sicilia, quanto nel resto del Paese. In un contesto di informazione, spesso fuori controllo a causa delle fake news, è necessario tutelare quei professionisti che ogni giorno con passione svolgono un mestiere importante, in primo luogo per la tenuta della democrazia».

Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.