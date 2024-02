Rivoluzione Viaria a Casal Monastero: Inaugurata la Nuova Zona 30

Un Progetto di Mobilità e Sicurezza che Trasforma il Quartiere

Roma, 31 gennaio 2024 – Oggi è stato un giorno di cambiamenti significativi a Casal Monastero, con l’inaugurazione della nuova Zona 30 e isola ambientale di Viale Ratto delle Sabine. Scopriamo insieme come questo intervento trasforma la mobilità e la sicurezza nella zona.

1. La Nuova Zona 30: Sicurezza Pedonale al Primo Posto

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme all’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, e al Presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberto, ha presentato la Zona 30, un’area dove la sicurezza pedonale è la priorità. Questo intervento, realizzato da Roma Servizi per la Mobilità, ha l’obiettivo di ridurre drasticamente la velocità dei veicoli, garantendo un ambiente sicuro, soprattutto per chi frequenta la scuola nelle vicinanze.

2. Spazi Pedonali e Piazze: Un Nuovo Cuore Urbano

La riqualificazione urbana ha trasformato un parcheggio centrale in un’ampia area verde. I marciapiedi sono stati ampliati, le barriere architettoniche abbattute e gli spazi pedonali protetti da elementi parapedonali. Inoltre, è stata creata una nuova piazza centrale, rendendo il cuore del quartiere un luogo sicuro e accogliente per tutti, in particolare per anziani e bambini.

3. Visione Futuristica: Estensione della “Zona 30” in Tutta la Città

Il Sindaco Gualtieri ha presentato la Zona 30 come la prima di molte iniziative che mirano a migliorare la sicurezza stradale e a ridistribuire lo spazio urbano a vantaggio dei pedoni e della mobilità dolce. L’obiettivo è creare non solo un luogo dove la velocità è limitata, ma uno spazio in cui la comunità può riappropriarsi del territorio.

4. Commenti degli Stakeholder

L’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, ha sottolineato l’importanza di progetti come quello di Casal Monastero nell’ambito di una strategia più ampia per promuovere la mobilità dolce e migliorare la sicurezza sulle strade. Il Presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberto, ha ringraziato coloro che hanno contribuito al progetto e ha evidenziato l’ampio piano di ammodernamento del territorio.

Conclusioni: Un Territorio in Evoluzione

In conclusione, l’inaugurazione della Zona 30 a Casal Monastero rappresenta un passo significativo verso un territorio più sicuro, accessibile e accogliente. Questo progetto non solo migliora la viabilità ma indica una visione futuristica per tutta la città di Roma. Il lavoro quotidiano e costante di recupero del territorio mostra l’impegno a trasformare e rivitalizzare quartieri trascurati. E questo è solo l’inizio.