Rivelazioni Shock sull’Origine del Covid-19: Laboratorio Cinese Isolò il Virus Prima dell’Annuncio Ufficiale di Pechino

Nuovi Elementi Emergono sull’Origine della Pandemia

La Cina sotto accusa: nuovi documenti rivelano che un laboratorio cinese avrebbe isolato e mappato il coronavirus già alla fine di dicembre 2019, ben due settimane prima che Pechino divulgasse l’esistenza del virus al mondo intero. Questa sconcertante scoperta è stata possibile grazie a documenti ottenuti dal Congresso degli Stati Uniti, gettando nuova luce sull’origine del Covid-19.

Documenti Inediti e Accuse Contro Pechino

Il Wall Street Journal ha reso noti questi documenti inediti sull’origine del Covid-19, affermando che un ricercatore cinese avrebbe condiviso la sequenza quasi completa della struttura del virus con un database governativo statunitense il 28 dicembre 2019.

Al tempo, le autorità cinesi non avevano ancora ufficialmente rivelato la natura dell’epidemia di Wuhan, definendola come una “polmonite virale di causa sconosciuta”. Inoltre, il mercato ittico all’ingrosso della città, indicato come uno dei focolai iniziali del Covid-19, era ancora aperto.

Cruciale Ritardo nella Condivisione della Sequenza

I documenti, ottenuti dalla Commissione per l’Energia e il Commercio della Camera statunitense, indicano che la Cina ha condiviso la sequenza del virus con l’Organizzazione Mondiale della Sanità solo l’11 gennaio 2020. Questo ritardo di due settimane potrebbe aver compromesso la risposta globale alla pandemia, impedendo alla comunità medica di individuare tempestivamente le modalità di diffusione del Covid-19.

Il Ruolo Chiave del Ricercatore Cinese

Il dottor Lili Ren dell’Istituto di biologia dei patogeni di Pechino è il ricercatore chiave che ha mappato la sequenza del virus. L’ambasciata cinese negli Stati Uniti ha difeso le politiche di risposta al Covid-19, sottolineando la base scientifica ed efficacia delle stesse.

Divergenze di Opinione tra le Agenzie Governative

Le agenzie governative statunitensi hanno mostrato opinioni contrastanti sull’origine della pandemia. Il direttore del FBI, Christopher Wray, ha dichiarato nel febbraio 2023 che il Covid-19 ha avuto origine “molto probabilmente” in un “laboratorio controllato dal governo cinese”. Nel settembre 2023, un informatore della CIA ha sostenuto che l’agenzia avrebbe tentato di insabbiare la verità sull’origine della pandemia.

In conclusione, la rivelazione di questa anticipata scoperta del virus aggiunge ulteriori elementi al dibattito sull’origine del Covid-19, sollevando importanti interrogativi sulla trasparenza e la tempistica delle azioni cinesi.