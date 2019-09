Rivelazioni e flop della settimana calcistica

1. NORWICH CITY SPICCA IL VOLO

Il Norwich neo promosso, è riuscito nell’impresa di fermare i campioni in carica del City al termine di una prestazione perfetta. Inoltre troviamo il sesto gol stagionale di Pukki. I ragazzi di Farke hanno dato una grande impressione al grande palcoscenico della Premier League.

2. ERLING HALAND IL GIGANTE

Ragazzo di soli 19 anni ma le statistiche sono impressionanti 3 gol al debutto in Champions e 17 reti in 9 gare in stagione. Sui social è già fuoco. Sul ragazzo si è detto di tutto: che 9 gol a quella nazionale under-20 dell’Honduras li avrebbe fatti chiunque. Che nel campionato austriaco sembrano tutti bravi. Che sicuramente su un palcoscenico più competitivo si sarebbe dimostrato un giocatore qualsiasi. E già qualcuno lo chiama GOAT ovvero “Il più grande di tutti i tempi”.

3. MISLAV ORSIC E IL SUO PASSATO IN ITALIA

islav Orsic, esterno offensivo della Dinamo Zagabria ha sconfitto l’Atalanta in Champions League con una tripletta. Il croato, intercettato dai microfoni di TMW, ricorda così la sua avventura in Italia: “Quando ho giocato in Italia con lo Spezia ero ancora troppo giovane e con pochissima esperienza. Adesso invece ho fatto la mia gavetta e finalmente sto bene e posso dimostrare il mio valore”.

4. ATALANTA E LAZIO FLOP NELLE COPPE

Nell’europa che conta per l’Atalanta un esordio pessimo contro la Dinamo che riesce a rifilare 4 gol alla squadra di Gasperini. Duvan Zapata e compagni non riescono ad entrare in partita concedendo molto su ogni aspetto. In europa League invece, troviamo la Lazio (reduce già da una pesante sconfitta in campionato contro la Spal allo scadere) continua ad incassare colpi, questa volta contro il Cluj che si impone per 2-1 in rimonta.