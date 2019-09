Rissa in centro a Sansepolcro, denunciati in quattro

Quattro cittadini stranieri sono stati denunciati dai Carabinieri del Comando Compagnia di Sansepolcro per aver dato vita a una rissa avvenuta nel centro storico biturgense. A seguito diverbio insorto per futili motivi, gli stessi, divisi in due fazioni antagoniste, ove due di loro si contrapponevano agli altri due, ponevano atto azione violenta colpendosi con calci, pugni e con bastoni.

L’attività investigativa, scaturita a seguito di segnalazioni di alcuni commercianti del centro, consentiva identificare i quattro extracomunitari anche attraverso l’analisi delle immagini registrate dalla videosorveglianza urbana.