Rissa a Montelupo: 7 arresti

Rissa a Montelupo Fiorentino: 7 arrestati, di cui 5 già noti alle forze dell’ordine.

La notte scorsa i carabinieri di Montelupo Fiorentino (Firenze) hanno arrestato per rissa sette giovani (sei italiani e un albanese), cinque dei quali già noti alle forze dell’ordine.

Cinque sono di Montelupo Fiorentino, uno di Empoli ed uno di Capraia e Limite. Gli arrestati hanno età tra 19 e 27 anni. La rissa è scoppiata alle ore 1 in via Rovai, davanti al circolo Arci, ed è proseguita fino a piazza 8 Marzo, nei giardini pubblici.

Al momento è attribuita a futili motivi ma ci sono indagini per determinare la causa esatta.

Da primi accertamenti emerge che due soggetti si sarebbero affrontati per gelosia relativa a una ragazza, già compagna di uno di questi, un albanese 22enne di Montelupo, poi dell’altro un 20enne di Capraia e Limite.

Finito in ospedale un 20enne di Montelupo, che ha riportato la distorsione della caviglia sinistra con prognosi di otto giorni. Curato, è stato subito dimesso, mentre altri tre pur con escoriazioni, non hanno inteso ricorrere alle cure. I sette ora sono in carcere.