L’Agenzia Laore Sardegna informa gli interessati chesarà possibile presentare le domande diper compensare iper il periodo

Ciascun beneficiario può presentare domanda sulla base dei parametri di riconoscimento del danno unitario ad ettaro:



– 1.600 euro per le superfici ortive;



– 250 euro per le superfici irrigate coltivate a seminativi;



– 160 euro per le superfici coltivate in asciutto.

Qualora le superfici siano riferibili a una azienda zootecnica attiva, saranno erogati 100 euro per i pascoli magri in asciutto con tare fino al 20% e 70 euro per i pascoli magri in asciutto con tare fino al 50%.

Il totale del danno da risarcire, calcolato per unità di superficie e coltura, sarà quantificato per ogni azienda in base ai dati del fascicolo aziendale riferiti all’annata agraria 2020.

La domanda dovrà essere compilata online all’indirizzo:



https://agenzialaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_CAVALLETTE_2020



;

Consulta la notizia sul sito Laore;