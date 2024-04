Riqualificazione del Villaggio Olimpico di Predazzo

Aggiudicati i Lavori

È stato assegnato il terzo lotto della riqualificazione del Villaggio Olimpico e Paralimpico di Predazzo, denominato “Padiglione Macchi”.

Importo e Adjudicatario

La cooperativa Consorzio Lavoro Ambiente, insieme alle consorziate Lavoro Brione, Clera, e Gamma scavi e costruzioni, si è aggiudicata i lavori per un importo di 5.308.904,71 euro.

Dichiarazioni Ufficiali

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha sottolineato l’importanza di coinvolgere imprese locali per garantire la massima qualità dei servizi offerti.

Visione Futura

Secondo l’assessore allo sport Francesca Gerosa, gli investimenti non solo prepareranno il territorio per i Giochi Olimpici e Paralimpici, ma costituiranno un’eredità positiva per la comunità e le future generazioni.

Caratteristiche del Padiglione Macchi

Il Padiglione Macchi, parte integrante del Villaggio Olimpico, ospiterà 132 atleti in 69 stanze distribuite su tre piani. È prevista anche la riqualificazione energetica e il miglioramento sismico della struttura.

Avvio dei Lavori

I lavori inizieranno entro la fine di aprile, con una durata prevista di 483 giorni consecutivi dalla consegna del cantiere.

Responsabile dei Lavori

Ing. Marco Gelmini sarà il responsabile unico del procedimento per la realizzazione del Padiglione Macchi.