Rinvenuta pistola pronta a colpire a Forcella

Sorprendente quanto inquietante è la scoperta fatta dai poliziotti del Commissariato Vicaria-Mercato a Forcella.

Gli agenti, infatti, durante i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti per il periodo di Ferragosto, hanno rinvenuto un’arma in un armadietto di un appartamento disabitato in via Sant’Agostino alla Zecca.

Si trattava di pistola Girsan, fabbricata in Turchia, calibro 9×21 con matricola abrasa e 13 proiettili. La pistola è stata sottoposta a sequestro per essere sottoposta ai rilievi della Polizia Scientifica.