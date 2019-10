Rinnovato l’incarico di Schmidt come direttore degli Uffizi

Dario Franceschini ha rinnovato l’incarico di Eike Schmidt come direttore degli Uffizi.

Il ministro dei Beni culturali e turismo Dario Franceschini ha firmato i decreti che rinnovano l’incarico per altri quattro anni a Sylvain Bellenger, direttore di Capodimonte, Eike Schmidt, direttore degli Uffizi e Cristiana Collu, direttrice della Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma.

“Autonomia e qualità dei direttori – commenta Franceschini- è un mix vincente per il sistema museale italiano”.

“Sono davvero entusiasta”, il commento di Schmidt: “Questi quattro anni alla guida delle Gallerie sono stati incredibili, pieni di meraviglia, di sorprese, di obiettivi da raggiungere: oggi posso assicurare che continuerò a mettere tutto il mio impegno e il mio cuore al servizio delle Gallerie per altri quattro anni.

Le cose da fare sono ancora tante ma posso contare su collaboratori eccezionali e, per quanto mi riguarda, darò come sempre tutto me stesso per rendere gli Uffizi il museo più bello del mondo. Anche se già lo sono”.