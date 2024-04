Rina Gatti 100 – Inaugurato il Nuovo Arredo Urbano della Piazzetta Dedicata alla Scrittrice Contadina

Un Arricchimento per il Quartiere di via dei Filosofi e per l’Interà Città di Perugia

Una nuova giornata di festa nel quartiere di via dei Filosofi: l’inaugurazione del nuovo arredo urbano della Piazzetta dedicata alla scrittrice contadina Rina Gatti.

Un’Iniziativa di Partecipazione e Valorizzazione

La piazzetta, situata tra via Leonardo da Vinci e uno degli ingressi del Parco di Sant’Anna, è stata ripavimentata e arricchita con complementi di arredo. Inoltre, è stata installata una targa all’interno della BiblioCabina, dove sono incisi i nomi di coloro che hanno contribuito al progetto.

Un Luogo di Cultura e Socialità

La piazza si rivela non solo come luogo della lettura e della letteratura, ma anche come spazio di socialità e attività didattiche per le scuole vicine.

Coinvolgimento delle Scuole e dei Giovani

Le scuole partner del progetto hanno partecipato attivamente all’inaugurazione, con esibizioni musicali e contributi artistici alla decorazione delle panchine.

Un Progetto Inclusivo e Accessibile

Le panchine sono state decorate con frasi di Rina Gatti incise dagli studenti e dotate di targhe in Braille per consentire la lettura alle persone non vedenti e ipovedenti.

Un Tributo alla Scrittrice e alla Cultura Locale

L’inaugurazione del nuovo arredo urbano rappresenta un tributo alla memoria di Rina Gatti e un’iniziativa di valorizzazione del patrimonio culturale locale, promuovendo l’inclusione e la partecipazione di tutta la comunità.