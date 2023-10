Chi sono e cosa pensano le nuove generazioni? Come vivono i ragazzi e le ragazze nel nostro Paese e chi vogliono diventare?

Dal 2 ottobre al 20 dicembre 2023 Istat realizza la nuova rilevazione sui comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri dei ragazzi italiani e stranieri tra gli 11 e i 19 anni residenti su tutto il territorio nazionale.

La rilevazione coinvolge un campione di circa 100 mila ragazzi attraverso un questionario da compilare esclusivamente online.

Lo scopo è quello di conoscere alcuni aspetti della loro vita quotidiana, come ad esempio le relazioni con gli amici e con la famiglia, l’utilizzo dei social media, il rapporto con la scuola, la loro soddisfazione su alcuni aspetti della vita e i progetti per il futuro.

La rilevazione è prevista dal Programma statistico nazionale e le informazioni fornite saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico.

I dati raccolti ci consentiranno di capire come i ragazzi vedono se stessi, quali sono i loro valori e le aspirazioni, per comprendere meglio il mondo in cui vivono e progettare interventi adeguati alle loro esigenze.

Per coinvolgere i ragazzi e favorire la loro partecipazione all’iniziativa, l’Istat ha realizzato la campagna di comunicazione #SOLOIOPOSSODIRE che veicolerà attraverso tutti i suoi canali istituzionali.

Ma per sensibilizzare il maggior numero di ragazzi, è fondamentale il supporto di Istituzioni, Scuole, Associazioni, Media, Influencer…sui propri canali web e social, grazie alla condivisione di messaggi e strumenti di comunicazione digitali che Istat mette a disposizione.

