L’Istat rende disponibili i file per la ricerca della “Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone”. L’informazione statistica sull’incidentalità è raccolta dall’Istat mediante una rilevazione totale a cadenza mensile (Programma Statistico Nazionale – IST 00142) di tutti gli incidenti stradali verificatisi nell’arco di un anno solare sull’intero territorio nazionale che hanno causato lesioni alle persone (morti entro il 30° giorno e feriti).

L’unità di rilevazione è il singolo incidente stradale. La rilevazione è riferita al momento in cui l’incidente si è verificato. È con riguardo a tale momento, quindi, che di ciascuna unità vengono considerati i caratteri e le modalità, le cause o le circostanze determinanti, le conseguenze per le persone e per le cose.

Le variabili rilevate riguardano i principali aspetti del fenomeno: data e località dell’incidente, organo di rilevazione, localizzazione dell’incidente, tipo di strada, , segnaletica, fondo stradale, condizioni meteorologiche, natura dell’incidente (scontro, fuoriuscita, investimento…), tipo di veicoli coinvolti, circostanze dell’incidente, conseguenze dell’incidente alle persone e ai veicoli.

La rilevazione è il frutto di un’azione congiunta e complessa tra una molteplicità di Enti: l’Istat, l’ACI (Automobile Club d’Italia), il Ministero dell’Interno (Servizio Polizia Stradale), i Carabinieri, la Polizia Provinciale, la Polizia Locale, gli Uffici di statistica dei comuni capoluogo di provincia e gli Uffici di statistica e/o i Centri di Monitoraggio per la Sicurezza Stradale di alcune Regioni o Province che hanno sottoscritto accordi con l’Istat finalizzati al decentramento della raccolta e monitoraggio delle informazioni sull’incidentalità stradale e successivo invio all’Istat di file dati informatizzati.

La rilevazione consiste nella trasmissione all’Istat delle informazioni contenute nel modello di indagine “CTT/INC”, mediante la compilazione del modello cartaceo o invio di file dati, da parte dall’autorità che è intervenuta sul luogo (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia provinciale, Polizia Locale) per ogni incidente in cui è coinvolto un veicolo in circolazione sulla rete stradale e che abbia comportato danni alle persone.

Modalità di richiesta e accesso ai file MFR