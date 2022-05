Nelle ultime settimane sono state riscontrate alcune difficoltà nel servizio di raccolta dei rifiuti urbani nelle zone in cui non è stato ancora attivato il “porta a porta”. In particolare, si sta verificando quella che in gergo si chiama “migrazione dei rifiuti”, cioè il conferimento illecito di rifiuti non differenziati in zone della città in cui sono ancora presenti su strada i cassonetti. I responsabili di questi conferimenti sono le utenze che provengono dalle zone in cui è già attivo il “porta a porta” ma che non vogliono differenziare.

Per fronteggiare la situazione e ridurre al minimo i disagi, grazie anche alla disponibilità dimostrata da Rida Ambiente di fronte alle esigenze manifestate dall’Amministrazione e da ABC, a partire da giugno fino a metà settembre sarà attivato il servizio di raccolta dei rifiuti anche nelle giornate di domenica. Potendo contare su un servizio di raccolta costante e operativo 7 giorni su 7, si prevede di contenere le problematiche riscontrate nelle zone in cui sono ancora presenti i cassonetti. Sempre per contrastare il fenomeno della cosiddetta “migrazione dei rifiuti” saranno inoltre intensificati i controlli da parte degli ispettori ambientali di ABC.