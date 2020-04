Rieti, i Vigili del fuoco in aiuto della ASL al Santa Lucia

La ASL di Rieti, con il coordinamento della prefettura, ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco presso il Covid Hospital Santa Lucia per supporto tecnico logistico. La struttura medica aveva la necessità di spostare alcuni ospiti in altri locali dedicati, isolati, tra cui diverse persone con problemi di deambulazione. È intervenuta la prima partenza del capoluogo reatino che con sei unità, di cui tre formate specificatamente con tecniche NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), in collaborazione con gli operatori sanitari, ha trasportato i pazienti nei nuovi locali a loro dedicati.