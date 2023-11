Rientrate a casa le famiglie evacuate a causa della frana di Cloz

All’incontro erano presenti anche Il dirigente generale del Dipartimento infrastrutture Luciano Martorano, il dirigente del Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza Stefano Fait, che ha fatto una stima degli interventi urgenti necessari pari a circa 700 mila euro, non solo per completare i lavori di sistemazione e riprofilare il versante franato, ma anche per ripristinare all’interno dello stesso territorio comunale la frana causata dal maltempo dei giorni scorsi a monte della frazione di Tregiovo verso Lauregno, che non ha isolato l’abitato, ma costringe ad un giro più lungo per scendere verso il ramo stradale principale della valle.

Il sindaco ha ringraziato per il dialogo costante che è seguito all’evento il presidente e i tecnici della Protezione civile ricordando l’operato incessante dei Vigili del fuoco e degli operatori nei giorni scorsi, dopo che nella zona erano caduti oltre 300 millimetri di acqua, che hanno avuto per conseguenza il rigonfiamento delle falde e il successivo smottamento.

Al termine dell’incontro il presidente si è recato alle pendici della frana di Cloz per un sopralluogo e successivamente si è spostato a Tregiovo per rendersi conto di persona della situazione e ricevere delucidazioni dai tecnici sull’evento franoso che ha causato l’interruzione della strada verso Lauregno.