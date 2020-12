Rider ferito in incidente, sindacati chiedono più tutele

Un rider è rimasto ferito, in modo non grave, in un incidente avvenuto ieri sera in piazza Statuto, a Torino. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo di origini pachistane ha perso il controllo della bici, finendo nella corsia dei mezzi pubblici, dove è stato urtato da un tram della linea 13.

Soccorso dai sanitari del 118, dopo le cure del caso si è reso irrintracciabile.

“Questo è lavoro? Sfruttati dalle piattaforme con lavoro a cottimo senza nessuna tutela e diritto, costretti a correre per la città per non perdere il lavoro anche se in malattia, picchiati per strada e derubati, maltrattati da clienti che alla consegna non pagano regolarmente il dovuto e costretti a pagare di tasca loro le eventuali perdite – denunciano in una nota i sindacati Nidil-Cgil e Uil Temp dopo l’incidente – I rider sono lavoratori e non schiavi. Sollecitiamo il Comune di Torino e l’Ispettorato del Lavoro perché intervengano per loro competenza a livello territoriale”.