Ricorrenza defunti, informazioni su orari e servizi nei cimiteri

In occasione della Ricorrenza dei Defunti Ama, in coordinamento con Roma Capitale, ha predisposto uno speciale piano di accoglienza presso tutti gli 11 cimiteri urbani e suburbani della città. Dal 28 ottobre al 5 novembre saranno infatti rafforzati servizi e presidi di personale per assistere le migliaia di romani che, in questi giorni, si recheranno a fare visita ai propri cari.

Tutti i cimiteri rimarranno aperti con orario continuato e in tutte le strutture l’accesso al pubblico sarà consentito fino a un’ora prima della chiusura dei cancelli.

Presso il Cimitero Monumentale del Verano sono stati allestiti 4 punti di accoglienza presidiati da personale Ama che, oltre a distribuire materiale informativo, forniscono indicazioni ai visitatori per la localizzazione delle tombe grazie a collegamenti con gli uffici centrali. Questi punti informativi si trovano agli ingressi principali del cimitero (Scalo S. Lorenzo/largo Passamonti, piazzale del Verano/ingresso carri, via Tiburtina/piazza delle Crociate, via Tiburtina/via di Portonaccio). A queste postazioni si aggiungono 2 gazebo (attivi nei due fine settimana a cavallo della ricorrenza e nelle giornate del 1º e 2 novembre) situati in prossimità del Quadriportico e all’altezza del monumento del Crocione.

Per fornire informazioni ai cittadini sul servizio di illuminazione votiva, sia al Verano, sia presso il cimitero Flaminio, sarà presente anche personale di Areti, società del Gruppo Acea che si occupa della distribuzione elettrica a Roma. Nelle stesse giornate è presente, sotto al portico dell’Ingresso Monumentale in piazzale del Verano 1, l’Info Point Cultura per le prenotazioni agli eventi culturali al Verano e per fornire a turisti e visitatori le informazioni di carattere storico-artistico-culturale sul cimitero. Sempre al cimitero Verano è stato potenziato il servizio gratuito di navetta, idoneo al trasporto delle persone diversamente abili, integrato con un percorso aggiuntivo per l’Area del Pincetto.

Gazebo informativi presidiati da personale AMA sono stati posizionati anche presso i cimiteri Flaminio e Laurentino.

Orari dei cimiteri:

Verano, Flaminio e Laurentino dalle 7.30 alle 18,

Ostia Antica e San Vittorino dalle 7 alle 17,

Cesano, S. Maria di Galeria, Maccarese, Isola Farnese, Castel di Guido e S. Maria del Carmine (Parrocchietta) dalle 8 alle 17