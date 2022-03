Riconoscimenti – Sindaco conferisce Tessere preziose del Mosaico Palermo

Notizie

Il sindaco Leoluca Orlando ha conferito, oggi pomeriggio, nel corso di una cerimonia tenutasi a Palazzo delle Aquile, il riconoscimento di Tessera preziosa del Mosaico Palermo a:

Salvatore Savoia, Angelo Di Liberto, Dario Ferrante, Mauro Ricci, Fabrizio Artale, Patrizia Potestio, Domenico Ortolano, Giuseppe Tisci, Roberta Gandolfo, Federico Montemaggiore e Clio Alessi.

Di seguito le note biografiche dei premiati a cura dell’ufficio Cerimoniale.

Salvatore SAVOIA

Studioso di storia, appassionato d’arte, da 16 anni Segretario Generale della Società Siciliana per la Storia Patria, della quale ha diretto con passione, anche nei momenti più difficili, la Biblioteca ed il Museo del Risorgimento ed organizzato altresì una lunga serie di convegni ed eventi culturali (mostra su Casimiro Piccolo). Ha pubblicato monografie, articoli e saggi, tra cui una biografia di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, oltre a scrivere testi sul Teatro Massimo e sul Pantheon della Città.

Negli ultimi anni si è dedicato anche alla narrativa, pubblicando una nutrita serie di opere letterarie.

Fa parte della Commissione di Toponomastica del Comune di Palermo, del Comitato d’Onore della Fondazione Piccolo e del Comitato Scientifico della Fondazione Le Vie dei Tesori. In sintesi, è uno che scrive del piacere o forse della pervicacia del vivere a Palermo, e – secondo il nipote di sei anni – vive in un Museo.

Angelo Di Liberto

Scrittore, drammaturgo, critico letterario, mediatore culturale.

Dal 2016 ha dato vita a “Modus legendi”, l’iniziativa che ha portato in classifica nazionale autori e libri di qualità e nel 2019 a “Exordium”, per sostenere il miglior esordio letterario italiano dell’anno.

Nel 2017 ha pubblicato “Il Bambino Giovanni Falcone”.

Nel 2018 ha pubblicato “Confessione di un Amore Ambiguo”, libro ambientato tra l’Addaura e Mondello paese.

Nello stesso anno ha scritto un racconto, Dio è un albero, per Futura del Corriere della sera, storia ambientata al Giardino Inglese.

Il suo ultimo libro dal titolo “Lea”, uscito il 17 marzo, che tratta il tema dell’inclusione, è candidato al Premio Strega nella sezione Ragazze e Ragazzi.

Dario Ferrante

Gestione e co-proprietà di Tour Plus Sicilia, Tour operator incoming specializzato nella organizzazione di viaggi in Sicilia dall’Estero. Da oltre 20 anni si occupa di promuover la nostra città e regione nel mondo, raccontando le potenzialità e cercando di attrarre più visitatori possibili.

Realizzazione del Progetto “Absolute Sicilia” che rappresenta il nostro LUXURY BRAND e che in pochissimo tempo è diventato il punto di riferimento di LUXURY TRAVEL nell’isola.

Nel 2019 ha realizzato “SICILIA RHAPSODY”, una serie web a puntate e in lingua inglese che ha mostrato le bellezze della nostra terra ed alcune delle possibili esperienze super esclusive. La prima puntata dedicata proprio a Palermo.

Lavoro quotidiano certosino e oneroso portato avanti da tanti anni per cercare di far conoscere Palermo, la Sicilia e le sue innumerevoli risorse a potenziali visitatori.

Mauro Ricci

Nato a Addis Abeba, trasferitosi a Palermo negli anni 2000 organizza corsi brassicoli e per assaggiatori di formaggi sostenendo l’attività di ONAF.

Grande conoscenza delle birre artigianali, ha aperto con garbo e caparbietà alla Città di Palermo questa importante opportunità.

Collabora con l’università di Palermo per la realizzazione di un segmento di ricerca sulla microbiologia della birra pagando 4 borse di studio.

Segue e assiste con varie attività promozionali e manifestazioni di rilievo il movimento birrario siciliano, occasione di lavoro per molti giovani.

In tutte queste attività mette a disposizione la propria trentennale esperienza di imprenditore e organizzatore aziendale.

Fabrizio Artale

Nel 2013 ha fondato l’Associazione di Promozione Sociale “Movimento per la Salute dei Giovani”, di cui è il Presidente. “L’Associazione ha come scopo primario la difesa della Vita e dei sofferenti, con particolare attenzione verso i bambini ed i giovani, con le loro famiglie, al fine di migliorare l’assistenza medica per il diritto alla buona salute”.

Il 2 Giugno 2014 è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana” per l’impegno profuso in campo sociale e sanitario.

E’ il promotore ed il coordinatore dell’iniziativa Sociale, denominata “INSIEME CON IL CUORE”, che ha la prerogativa di attualizzare una campagna di screening elettrocardiografici gratuiti in età pediatrica per la prevenzione e l’individuazione di eventuali alterazioni, che possono essere alla base di una patologia cardiaca potenzialmente fatale.

Patrizia Potestio

Fortemente impegnata nel sociale, svolge da anni attività di sostegno e solidarietà a favore dei soggetti più fragili, minori adolescenti, disabili e donne in difficoltà.

Impegnata in numerose associazioni di volontariato e promozione sociale, ha dedicato con passione e dedizione gran parte del suo tempo al bene comune nei quartieri disagiati della città, nel tentativo di risollevare le condizioni di disagio in cui versano soggetti svantaggiati.

Recentemente eletta Presidente FIDAPA (sezione di Palermo Felicissima), ha avviato un percorso di collaborazione con l’associazione “Movimento per la salute dei Giovani”, sostenendo l’azione di solidarietà sociale “INSIEME CON IL CUORE”, per offrire un servizio di prevenzione delle malattie cardiologiche in età pediatrica.

Domenico Ortolano

Presidente Associazione Castello e Parco di Maredolce.

Impegnato da tanti anni nei quartieri più disagiati di Palermo con lo scopo di aiutare famiglie in difficoltà.

Nel quartiere Brancaccio di Palermo nel 1998 ha costituito l’Associazione culturale “Castello e Parco di Maredolce, con l’obiettivo di recuperare il Palazzo e il Parco.

In 25 anni di impegno costante al castello ha organizzato moltissimi eventi culturali che hanno contribuito ad elevare il profilo cultural del quartiere Brancaccio, coinvolgendo scuole, associazioni, enti ecc.

Giuseppe Tisci

Dirigente sportivo molto impegnato nell’attività di vela d’altura e paralimpica.

Sin dal 2012 coordina tutte le edizioni del progetto “Una Vela Senza Esclusi”: regate veliche nel Golfo di Palermo destinata ad atleti disabili provenienti da tutta Italia con annesso convegno per lo scambio della buone pratiche. Nascono reti nazionali tra le varie associazioni che vedono l’attività della sezione della LNI palermitana eccellere per l’utilizzazione dello sport della vela per raggiungere una reale inclusione sportiva e sociale.

Nel 2013 realizza alla Cala di Palermo il Polo “Oltre le Barriere” della LNI. Unico polo nautico del sud Italia pensato e realizzato senza barriere architettoniche e permettere l’accesso al mare alle persone disabili: gli atleti disabili palermitani riescono ad accedere alle imbarcazioni per la pratica sportiva in totale autonomia.

Nel mese di ottobre 2021, nonostante la pandemia, per la prima volta in Italia, organizza a Palermo il Campionato del Mondo di Vela Paralimpica Hansa con la presenza di 185 atleti provenienti da 25 nazioni e 5 continenti.

Un risultato eccezionale, un evento unico nel suo genere che ha avuto un’ importante ricaduta economica, sociale e sportiva su Palermo e l’intero territorio nazionale.

Roberta Gandolfo –

Atleta

ASD The Queen of Dance, Palermo

Campionessa italiana Danza Sportiva 2021 – Categoria U-DFM

Federico Montemaggiore

Atleta

ASD The Queen of Dance, Palermo

Campione italiano Danza Sportiva 2021 – Categoria U-DFM

Clio Alessi

Premiata da CONI con una Targa ad honorem come migliore onorificenza sportiva 2021 sezione scacchi.

A Febbraio 2022 all’età di 8 anni si piazza al Primo posto mondiale nel ranking femminile per le bambine nate nel 2013, (superando Messico, Russia e Israele)

E’ la prima Italiana nella storia a essere prima al mondo come scacchista FIDE:

A Marzo 2022 diventa campionessa di scacchi provinciale Assoluta U10 (E’ la prima volta in Sicilia e in Italia che una bimba di 8 anni vince il provinciale assoluto U10).